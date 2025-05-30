Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:47, 30 мая 2025Силовые структуры

Массовое отравление россиян во время круиза стало причиной возбуждения дела

Дело возбудили из-за массового отравления людей на лайнере «Михаил Булгаков»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Уголовное дело возбудили из-за массового отравления людей на круизном лайнере «Михаил Булгаков». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Дело возбуждено по части 1 статьи 236 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий») УК РФ.

По данным ведомства, судно, которое 29 мая прибыло на Северный речной вокзал Москвы, эксплуатировалось с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил. В результате этого пассажиры заболели и были вынуждены обратиться к медицинскому работнику.

О том, что более ста человек отравились во время круиза по маршруту Москва – Углич – Валаам – Санкт-Петербург – Валаам – Углич – Москва, стало известно 29 мая. По данным Telegram-канала «SHOT Проверка», вспышки отравления были и на предыдущих рейсах теплохода, однако «Михаил Булгаков» продолжал ходить по воде и дальше.

В пятницу, 30 мая, в лаборатории Роспотребнадзора заявили, что на судне был выявлен норовирус.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эстонцы часами стоят на границе ради шопинга в России. Что они покупают?

    На Западе заявили о срыве Россией планов по отправке европейских военных на Украину

    Россияне стали отказываться от летнего отдыха в Анапе из-за новой проблемы

    В России отреагировали на желание Украины заранее ознакомиться с меморандумом Москвы

    65-летняя российская певица оказалась популярнее SHAMAN и Ольги Бузовой

    На Украине усомнились в эффективности санкций ЕС против России

    Китайские автомобили заполонили рынок Европы

    Ушедший в армию актер Калюжный будет служить в элитном полку

    В ЕС восхитились чистотой и красотой России

    В России пересеяли все пострадавшие от заморозков посевы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости