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00:59, 30 мая 2025Россия

В Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления пассажиров теплохода

Роспотребнадзор: На круизном лайнере «Михаил Булгаков» выявили норовирус
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Лаборатории Роспотребнадзора выявили норовирус на круизном лайнере «Михаил Булгаков», за медицинской помощью обратились более ста человек. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что все заболевшие изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого нет. Также прводится работа по обнаружению контактных лиц. Ведомство приняло комплекс мер, направленных на недопущение дальнейшего распространения заболевания, указали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Угличе Ярославской области десятки человек отравились на теплоходе «Михаил Булгаков» во время круиза.

По данным Telegram-канала «SHOT Проверка», вспышки отравления были и на предыдущих рейсах теплохода, однако «Михаил Булгаков» продолжал плавать.

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