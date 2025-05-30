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14:25, 30 мая 2025Спорт

«Милан» вернул тренера-чемпиона

«Милан» назначил Массимилиано Аллегри главным тренером команды
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alberto Lingria / Reuters

Руководство итальянского «Милана» объявило о назначении Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

57-летний Аллегри сменил на посту отправленного в отставку Сержиу Консейсау. Сроки действия соглашения не уточняются. В «Милане» пожелали удачи тренеру.

Аллегри уже возглавлял «Милан» с 2010 по 2014 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок Италии. Последним местом работы тренера был туринский «Ювентус», который он покинул в мае 2024 года.

В прошедшем сезоне «Милан» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Победителем турнира стал «Наполи».

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