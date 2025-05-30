На производящем снаряды для ВСУ заводе в Сербии прогремел взрыв

N1: На оборонном заводе в Сербии, производящем снаряды для ВСУ, прогремел взрыв

На сербском оборонном заводе «Крушик» в городе Валево, который производит снаряды для Вооруженных сил Украины (ВСУ), прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал N1.

«Сегодня утром около 7:40 (8:40 по московскому времени) во время очередных работ по прессованию пентрита (...) случился взрыв на военном заводе Крушик в Валево. Один сотрудник получил порезы, а у четырех сотрудников появились симптомы шума в ушах. Рабочие были отправлены в местную больницу для оказания помощи и проверки слуха», — передает телеканал.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, «по поступающей к ним информации», оборонные предприятия Сербии поставляют боеприпасы Украине, делая это вопреки декларируемому властями страны нейтралитету.

Разведка сообщает, что поставлены уже около 100 тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц и миллион патронов для стрелкового оружия. СВР также указала названия предприятий, среди которых также есть «Крушик».

В свою очередь, президент республики Александр Вучич сообщил, что 9 мая он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным данные о поставках Белградом оружия Киеву. По его словам, страны сформировали совместную рабочую группу для «установления фактов» касательно данной проблемы.