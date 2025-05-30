На Украине признали потерю двух населенных пунктов в ДНР

DeepState: Российские войска заняли Романовку и Троицкое в ДНР

Российские войска заняли Романовку и Троицкое в Донецкой народной республике. Потерю населенных пунктов украинскими войсками в своем Telegram-канале признал украинский аналитический проект DeepState.

Как показывают данные онлайн-карты боевых действий проекта, российские военные продвинулись в Романовке, заняв северные и западные окраины населенного пункта. Кроме того, они полностью заняли Троицкое и приблизились к селу Орехово.

Аналитики также отметили, что Вооруженные силы России смогли продвинуться возле Редкодуба в ДНР, расположенного у стыка границ региона с Луганской народной республикой и Харьковской областью.

О переходе Романовки под контроль Вооруженных сил России сообщалось 25 мая. В Минобороны рассказали, что в боях за нее участвовали подразделения «Южной» группировки российских войск.