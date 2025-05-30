Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:42, 30 мая 2025Бывший СССР

На Украине признали потерю двух населенных пунктов в ДНР

DeepState: Российские войска заняли Романовку и Троицкое в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска заняли Романовку и Троицкое в Донецкой народной республике. Потерю населенных пунктов украинскими войсками в своем Telegram-канале признал украинский аналитический проект DeepState.

Как показывают данные онлайн-карты боевых действий проекта, российские военные продвинулись в Романовке, заняв северные и западные окраины населенного пункта. Кроме того, они полностью заняли Троицкое и приблизились к селу Орехово.

Аналитики также отметили, что Вооруженные силы России смогли продвинуться возле Редкодуба в ДНР, расположенного у стыка границ региона с Луганской народной республикой и Харьковской областью.

О переходе Романовки под контроль Вооруженных сил России сообщалось 25 мая. В Минобороны рассказали, что в боях за нее участвовали подразделения «Южной» группировки российских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД Украины назвали причину желания получить меморандум от России

    65-летняя российская певица оказалась популярнее SHAMAN и Ольги Бузовой

    В МИД сравнили плен у ВСУ с концлагерем нацистов

    Банк России высказался о запрете на снятие наличных

    Раскрыты неожиданные подробности о неандертальцах

    В предоставлении Путиным личного Aurus вдове убитого премьера Японии увидели скрытый смысл

    Росприроднадзор подал в суд на владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров

    Россиянку на велосипеде затянуло под КамАЗ

    В Минобороны России перечислили занятые за неделю населенные пункты в зоне СВО

    Минобороны заявило об ответных массированных ударах по украинским объектам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости