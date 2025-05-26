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10:31, 26 мая 2025Бывший СССР

Российские военные получили возможность блокировать ВСУ в ДНР

ТАСС: Взятие Романовки в ДНР блокирует ВСУ у Константиновки
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Взятие российскими военными населенного пункта Романовка дает возможность блокировать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Романовка фактически открывает возможность российским силам блокировать противника в районе населенных пунктов Заря и Игнатовка под Константиновкой», — объяснил собеседник агентства.

25 мая стало известно о взятии Вооруженными силами (ВС) России Романовки в ДНР. Информацию об этом подтвердило Минобороны России.

Ранее также сообщалось, что под контроль российских подразделений перешла Локня в Сумской области. Военные армии РФ из группировки «Север» длительное время вели бои за данный населенный пункт.

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