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19:59, 30 мая 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о гибели наемника ВСУ из Новой Зеландии

Посол Мирошниченко: Наемник ВСУ Шан Ле-Кернс из Новой Зеландии погиб
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Иностранный наемник Шан Ле-Кернс из Новой Зеландии, сражавшийся в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), предположительно, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко на своей странице в социальной сети X.

«Я узнал, что Шан Ле-Кернс, по всей видимости, погиб (...). Я выражаю искренние соболезнования семье Шана и его друзьям», — написал дипломат.

30 мая в офисе президента Украины призвали создать все необходимые условия для наемников в ВСУ. Отмечалось, что это позволит привлекать на Украину еще больше иностранных военных.

Ранее стало известно о снижении числа наемников в зоне украинского конфликта. Причинами этого стали в том числе проблемы с заработной платой и высокие потери.

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