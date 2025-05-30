На Украине толпа заблокировала автомобиль с мобилизованным

В Каменец-Подольском около ста человек заблокировали машину с мобилизованным

Около 100 жителей Каменец-Подольского на Украине заблокировали автомобиль с насильно мобилизованным мужчиной и спустили шины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Издание сообщило, что по данным Хмельницкого областного военкомата граждане порезали шины транспортного средства. На место прибыла полиция, сейчас устанавливаются личности участников инцидента. В военкомате напомнили, что препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иных формирований во время действия режима военного положения «могут расцениваться как госизмена».

Ранее в Одессе мужчина убегал от военкомов и залез на дерево. Отмечается, что снять горожанина пытались при помощи пожарных машин.

До этого депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу заявил, что а Украине не хватает желающих воевать с 2022 года. По его словам, нехватку кадров можно игнорировать и продолжать насильно загонять людей в армию, но это не решит проблему.

