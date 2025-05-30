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03:29, 30 мая 2025Мир

На Украине указали на выгоду НАТО от украинского конфликта

Экс-посол Чалый: НАТО выгодно продолжение конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Странам НАТО выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше. Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, его слова приводит Telegraf.

По его словам, чем дольше Киев воюет, тем больше времени у членов Североатлантического альянса на собственное перевооружение. Экс-посол отметил, что Украина нужна блоку в роли страны, «которая будет воевать еще два, или даже три года».

Ранее коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми высказал мнение, что у коллективного Запада нет шансов победить Россию, даже если он полноценно вступит в украинский конфликт.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может воевать до июня 2026 года. Он предположил, что к тому времени конфликт уже завершится.

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