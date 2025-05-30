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01:33, 30 мая 2025Россия

На видео с моментом подрыва ветерана СВО Гурциева заметили странную деталь

Генерал ФСБ Михайлов: Поза Гурциева при встрече с Пеньковым выдала напряженность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Globallookpress

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов обратил внимание на странную деталь в видео с моментом подрыва ветерана специальной военной операции (СВО) Заура Гурциева. Он рассказал об этом в разговоре с «МК».

«Складывается впечатление, что встреча была назначена, и она больше напоминает "стрелку". Человек, который ожидает подходящего к нему персонажа, стоит в такой полубоевой стойке. Обычно, когда происходит встреча друзей, то можно заметить движение навстречу», — отметил Михайлов.

По его словам, на видео «этого нет и в помине». «Есть некоторые признаки, что это была не просто запланированная дружеская, а довольно сложная встреча», — добавил он.

О взрыве, унесшем жизнь Гурциева, стало известно в ночь на 29 мая. Бомбу на встречу с ветераном принес 29-летний Никита Пеньков, проживавший в одном с ним доме. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения.

Ранее следователи выяснили, что Гурциев и Пеньков были знакомы. В ведомстве подчеркнули, что следствие рассматривает все возможные версии, в том числе террористический акт.

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