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23:29, 30 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о несерьезном отношении Зеленского к призывам США завершить конфликт

RS: Зеленский несерьезно относится к призывам США завершить конфликт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский несерьезно относится к призывам США завершить конфликт, такое мнение выразили журналисты западного издания Responsible Statecraft (RS).

Они обратили внимание на новые требования Киева о помощи у союзников, что, по мнению авторов статьи, демонстрирует нежелание заканчивать боевые действия.

«Этот недавний запрос денег — ясный сигнал того, что Зеленский несерьезно подходит к требованиям США к мирному урегулированию и желает продолжать боевые действия, напрямую опираясь на европейские средства», — пишет издание.

В материале также отмечается, что украинский лидер продолжением конфликта пытается избежать потери власти и рисков для собственной безопасности.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что отставка Зеленского станет лучшим решением для остатков Украины и украинцев. Политик подчеркнул, что Зеленский является некомпетентным президентом и «самовлюбленным павлином», которого сложно представить главой государства в условиях мирного времени.

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