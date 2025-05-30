На Западе заявили о несерьезном отношении Зеленского к призывам США завершить конфликт

RS: Зеленский несерьезно относится к призывам США завершить конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский несерьезно относится к призывам США завершить конфликт, такое мнение выразили журналисты западного издания Responsible Statecraft (RS).

Они обратили внимание на новые требования Киева о помощи у союзников, что, по мнению авторов статьи, демонстрирует нежелание заканчивать боевые действия.

«Этот недавний запрос денег — ясный сигнал того, что Зеленский несерьезно подходит к требованиям США к мирному урегулированию и желает продолжать боевые действия, напрямую опираясь на европейские средства», — пишет издание.

В материале также отмечается, что украинский лидер продолжением конфликта пытается избежать потери власти и рисков для собственной безопасности.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что отставка Зеленского станет лучшим решением для остатков Украины и украинцев. Политик подчеркнул, что Зеленский является некомпетентным президентом и «самовлюбленным павлином», которого сложно представить главой государства в условиях мирного времени.

