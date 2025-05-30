Найдена исчезнувшая сто лет назад подводная лодка

У берегов Калифорнии нашли затонувшую подводную лодку

В океане у берегов американского штата Калифорния найдена подводная лодка, исчезнувшая более ста лет назад. Об этом сообщает издание Livescience.

Американская субмарина USS F-1 затонула в 1917 году в нескольких километрах от города Сан-Диего. Она получила серьезные повреждения при столкновении с другой подлодкой и спустя считаные секунды пошла ко дну. Из 22 членов экипажа удалось спасти лишь троих.

Катастрофа произошла, когда подводная лодка ВМС США USS F-1 выполняла 48-часовой инженерный пробег и испытание ходовых характеристик при переходе между Сан-Педро и Сан-Диего, штат Калифорния. Рядом находились и проходили аналогичные испытания подлодки USS F-2 и USS F-3. В этот момент все три судна вошли в зону густого тумана. USS F-3 столкнулась с USS F-1 и после столкновения осталась на месте, чтобы участвовать в спасении выживших из воды Брэдли Крюгер подводный археолог ВМС США

В 2025 году место крушения впервые изучили и сняли при помощи камер высокого разрешения. Как оказалось, субмарина находится на глубине около 400 метров. Водолазы не могут работать на такой глубине, поэтому к USS F-1 отправили батискаф и подводного робота.

Исследователи отмечают, что подлодка на удивление хорошо сохранилась. Из уважения к 19 подводникам, покоящимся на этом месте, ее решили оставить на дне нетронутой.

Ранее сообщалось, что на дне североамериканского озера Верхнее нашли судно «Западный заповедник», затонувшее 133 года назад почти со всеми пассажирами. Оно попало в шторм: металлический каркас не выдержал напора воды и ветра и раскололся надвое.

