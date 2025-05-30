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08:50, 30 мая 2025Мир

Названа причина возможной военной эскалации США и Китая

Bloomberg: План Трампа по продаже оружия Тайваню приведет к эскалации с Китаем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует увеличить продажи оружия Тайваню, превысив темпы, установленные в ходе его первого срока, что может привести к эскалации военной напряженности с Китаем. Об этом сообщает Bloomberg.

«Действия Вашингтона могут усилить напряженность в отношениях с Пекином, как раз когда двустороннее недовольство снова вспыхивает из-за торговли, студенческих виз и доступа к технологиям. Пекин считает демократически управляемый Тайвань своей территорией», — говорится в материале.

По данным Reuters, ожидается, что количество одобрений США на продажу оружия Тайбэю в течение следующих четырех лет превзойдет количество одобрений за первый срок Трампа. Два американских чиновника, собеседника агентства отметили, что новые пакеты вооружений будут сосредоточены на ракетах, боеприпасах и беспилотниках.

Ранее конфронтация Китая и США перешла на новый уровень. Госсекретарь США Марко Рубио объявил о новом плане по отзыву студенческих виз, выданных гражданам Китая.

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