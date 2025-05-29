Конфронтация Китая и США перешла на новый уровень

Рубио объявил о новом плане по отзыву студенческих виз для граждан Китая

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о новом плане по отзыву студенческих виз, выданных гражданам Китая. О переходе конфронтации Вашингтона и Пекина на новый уровень сообщает Newsweek.

«США начнут отзывать визы китайских студентов, включая тех, кто связан с Коммунистической партией Китая или обучается в критически важных областях», — сказал дипломат.

Администрация американского президента также приостановила все новые собеседования на получение студенческих виз в консульствах и посольствах США. Отмечается, что во время этой паузы Белый дом рассмотрит возможность внедрения новой политики, которая потребует от заявителей на получение студенческих виз проходить проверку в социальных сетях.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин отреагировала на такое решение Вашингтона, подчеркнув, что Пекин выражает решительный протест и сделал серьезное представление правительству США в связи с ожидаемым отзывом виз у некоторых студентов.

По ее словам, США действуют из идеологических соображений под предлогом, что подобными решениями они обеспечат национальную безопасность.

Ранее Министерство внутренней безопасности США запретило Гарварду принимать иностранных студентов. Глава ведомства Кристи Ноэм заявила, что все иностранные студенты должны перевестись в другие университеты, чтобы сохранить свой нынешний статус. При этом суд отменил запрет президента США Дональда Трампа принимать в вузы иностранных студентов после иска со стороны Гарварда.