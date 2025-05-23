Суд США заблокировал решение Трампа

Американский суд отменил запрет Трампа принимать в вузы иностранных студентов

Американский суд отменил запрет президента США Дональда Трампа принимать в вузы иностранных студентов после иска со стороны Гарвардского университета. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Окружной судья США Эллисон Барроуз, назначенная на должность президентом-демократом Бараком Обамой, вынесла временный запрет на реализацию этого решения [администрации Трампа]», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа из-за введенного запрета. Отмечается, что в иске, поданном в федеральный суд Бостона, Гарвард назвал постановление «вопиющим нарушением» Конституции США и других федеральных законов.

В свою очередь в Белом доме заявили, что если бы университет вовремя озаботился «нашествием антиамериканских, антисемитских и протеррористических агитаторов в своем кампусе», то президенту не пришлось бы принимать такое решение.