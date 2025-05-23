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16:11, 23 мая 2025Мир

Гарвард подал в суд на Трампа

NYT: Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Гарвардский университет подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за запрета для иностранных студентов на обучение в вузе. Об этом сообщает The New York Times.

«Мы осуждаем это незаконное и необоснованное решение. Оно ставит под угрозу будущее тысяч студентов и ученых Гарварда и подает тревожный сигнал всем, кто приезжает в США за знаниями и мечтой», — заявил президент университета Алан Гарбер.

В иске университет обвиняет администрацию Трампа в попытке наказать университет за реализацию своих прав, гарантированных Первой поправкой к Конституции США.

Ранее стало известно, что Министерство внутренней безопасности США запретило Гарварду принимать иностранных студентов. «Пишу, чтобы уведомить вас о том, что, начиная с настоящего момента, аккредитация Гарвардского университета в Программе студенческих и обменных визитов отозвана», — говорится в заявлении.

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