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21:41, 22 мая 2025Мир

Гарварду запретили принимать иностранных студентов

Министерство внутренней безопасности запретило Гарварду принимать иностранцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Faith Ninivaggi

Министерство внутренней безопасности США запретило Гарварду принимать иностранных студентов. Об этом сообщила глава ведомства Кристи Ноэм, передает РИА Новости.

«Пишу, чтобы уведомить вас о том, что начиная с настоящего момента аккредитация Гарвардского университета в Программе студенческих и обменных визитов отозвана», — говорится в заявлении.

Ноэм отметила, что все иностранные студенты должны перевестись в другие университеты, чтобы сохранить свой нынешний статус.

Ранее министр образования США Линда Макмэхон направила в Гарвард письмо, где сообщила, что университет больше не будет финансироваться государством. Она также обвинила университет в систематическом нарушении федеральных законов, а также игнорировании решения Верховного суда 2023 года, отменяющего использование учреждением дискриминационных действий по расовому признаку при приеме.

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