Гарварду запретили принимать иностранных студентов

Министерство внутренней безопасности запретило Гарварду принимать иностранцев

Министерство внутренней безопасности США запретило Гарварду принимать иностранных студентов. Об этом сообщила глава ведомства Кристи Ноэм, передает РИА Новости.

«Пишу, чтобы уведомить вас о том, что начиная с настоящего момента аккредитация Гарвардского университета в Программе студенческих и обменных визитов отозвана», — говорится в заявлении.

Ноэм отметила, что все иностранные студенты должны перевестись в другие университеты, чтобы сохранить свой нынешний статус.

Ранее министр образования США Линда Макмэхон направила в Гарвард письмо, где сообщила, что университет больше не будет финансироваться государством. Она также обвинила университет в систематическом нарушении федеральных законов, а также игнорировании решения Верховного суда 2023 года, отменяющего использование учреждением дискриминационных действий по расовому признаку при приеме.