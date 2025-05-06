Власти США отказались финансировать Гарвард

Министр образования США Макмэхон: Гарвард не будет финансироваться государством

Министр образования США Линда Макмэхон направила в Гарвард письмо, где сообщила, что университет больше не будет финансироваться государством. Об этом сообщает The Harvard Crimson.

«Гарвард перестанет быть учреждением, финансируемым государством, и вместо этого сможет функционировать с помощью частных средств с опорой на колоссальные пожертвования и привлечение денег от своей многочисленной базы богатых выпускников. У вас есть примерно 53 миллиарда долларов на старте», — говорится в трехстраничном письме Макмэхон.

Она также обвинила университет в систематическом нарушении федеральных законов, а также игнорировании решения Верховного суда 2023 года, отменяющего использование учреждением дискриминационных действий по расовому признаку при приеме.

Кроме того, по ее словам, Гарвард игнорирует свои юридические и этические обязанности по обеспечению прозрачности, а также не демонстрирует никакого подобия академической строгости.

Ранее Гарвардский университет подал в Окружной суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за блокировки финансирования на 2,2 миллиарда долларов. В 51-страничной жалобе содержалась просьба отменить блокировку финансирования и признать ее незаконной.