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01:25, 22 апреля 2025Мир

Гарвардский университет подал в суд на Трампа

Гарвард подал в суд на администрацию Трампа из-за блокировки финансирования
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Гарвардский университет подал в Окружной суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за блокировки финансирования на 2,2 миллиарда долларов. Об этом сообщила студенческая газета The Harvard Crimson.

Отмечается, что в 51-страничной жалобе содержится просьба отменить блокировку финансирования и признать его незаконным.

«Мы отстаиваем истину, что колледжи и университеты по всей стране могут выполнять свои юридические обязательства и наилучшим образом выполнять свою важную роль в обществе без неправомерного вмешательства правительства», — заявил президент университета Алан Гарбер.

Ранее стало известно о планах Трампа лишить Гарвард статуса университета, освобожденного от уплаты налогов. Причиной такого решения, по словам источников, стало обострение вражды президента с учреждениями Лиги плюща и другими некоммерческими организациями, которые его администрация считает связанными с воук-идеологией (усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости).

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