Трамп захотел обложить Гарвард налогами

WP: Трамп хочет лишить Гарвард статуса университета, освобожденного от налогов

Администрация президента США Дональда Трампа хочет лишить Гарвард статуса университета, освобожденного от уплаты налогов. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По словам источников издания, эти планы отражают обострение вражды президента с учреждениями Лиги плюща и другими некоммерческими организациями, которые его администрация считает связанными с воук-идеологией (усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости — прим. «Ленты.ру»).

Ранее Трамп заявил, что ради улучшения экономического положения США Белый дом запланировал масштабное сокращение налогов.