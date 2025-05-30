Раскрыта неочевидная и при этом распространенная причина кровоточивости десен

Стоматолог Радько назвала неправильный прикус причиной кровоточивости десен

Неочевидной, но весьма распространенной причиной кровоточивости десен может быть неправильный прикус, рассказала заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько. В беседе с «Лентой.ру» она раскрыла, как именно нарушение смыкания зубов влияет на здоровье десен.

По словам врача, прикус играет ключевую роль в распределении нагрузки на ткани пародонта. «Когда зубы смыкаются неправильно, нагрузка на отдельные участки становится чрезмерной. Это приводит к микротравмам десен, их хроническому раздражению и, как следствие, к кровоточивости, даже при отсутствии воспалительных заболеваний», — пояснила Радько.

Проблема может быть не в гигиене, а в механике. Неправильное положение зубов мешает нормальной чистке и провоцирует постоянное давление на мягкие ткани Виктория Радько стоматолог

Также стоматолог отметила, что хроническая перегрузка десен может усугублять течение уже имеющихся заболеваний ротовой полости, таких как гингивит или пародонтит, и снижать эффективность лечения.

Ранее пародонтолог, стоматолог-хирург Ольга Чепуркова перечислила главные ошибки в уходе за зубами. Основной проблемой она назвала то, что, по мнению многих людей, для здоровья зубов необходимо использовать множество различных средств.