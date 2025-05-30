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13:37, 30 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыта неочевидная и при этом распространенная причина кровоточивости десен

Стоматолог Радько назвала неправильный прикус причиной кровоточивости десен
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Неочевидной, но весьма распространенной причиной кровоточивости десен может быть неправильный прикус, рассказала заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько. В беседе с «Лентой.ру» она раскрыла, как именно нарушение смыкания зубов влияет на здоровье десен.

По словам врача, прикус играет ключевую роль в распределении нагрузки на ткани пародонта. «Когда зубы смыкаются неправильно, нагрузка на отдельные участки становится чрезмерной. Это приводит к микротравмам десен, их хроническому раздражению и, как следствие, к кровоточивости, даже при отсутствии воспалительных заболеваний», — пояснила Радько.

Проблема может быть не в гигиене, а в механике. Неправильное положение зубов мешает нормальной чистке и провоцирует постоянное давление на мягкие ткани

Виктория Радькостоматолог

Также стоматолог отметила, что хроническая перегрузка десен может усугублять течение уже имеющихся заболеваний ротовой полости, таких как гингивит или пародонтит, и снижать эффективность лечения.

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