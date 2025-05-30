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11:07, 30 мая 2025Россия

Названа предварительная причина двух взрывов во Владивостоке

Два взрыва во Владивостоке случились из-за воспламенения пропана
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Два взрыва во Владивостоке, по предварительным данным, случились из-за воспламенения пропана. Такую причину назвал Telegram-канал Amur Mash.

По сведениям издания, утром сотрудники силовых структур перекрыли дорогу на Шамору. На место приехали не только полицейские, но и военные, пожарные и медики.

Затем по трассе вывезли две машины под брезентом в сопровождении УФСБ.

До этого власти рассказали, что громкие звуки в бухте Владивостока прозвучали из-за взрывов баллонов.

Жители Владивостока заявили о двух мощных взрывах в ночь на 30 мая. Инцидент произошел в районе бухты Десантная. В сети впоследствии распространили видео с места чрезвычайного происшествия.

ЖЗЛ
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