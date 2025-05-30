Власти назвали причину взрывов во Владивостоке

Громкие звуки в бухте Владивостока прозвучали из-за взрывов баллонов

Причиной взрывов в бухте Десантная во Владивостоке Приморского края стало воспламенение баллонов. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

«Причина взрывов в бухте Десантная — воспламенение в одном из автомобилей баллонов с пропан-бутановой смесью (...). Повреждений административных зданий, жертв — нет», — говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что район происшествия оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитвая было частично перекрыто.

Жители Владивостока сообщили о двух мощных взрывах в ночь на 30 мая. Инцидент произошел в районе бухты Десантная. В сети впоследствии появились кадры обстановки близ места ЧП.