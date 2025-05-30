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21:56, 30 мая 2025Россия

Названо грозящее политической смертью Европе явление

Мирошник: Решение кризиса на Украине станет политической смертью для европейцев
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Разрешение украинского кризиса — это явление, которое грозит стать политической смертью для многих европейцев. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, его цитирует канал «Специально для RT».

«Для многих из них урегулирование украинского кризиса — политическая смерть», — выразил свою точку зрения российский дипломат. По его мнению, если у границ Европы не будет существовать так называемой угрозы, не станет и общественной напряженности. Это рано или поздно приведет к тому, что люди начнут задавать правительствам «неприятные вопросы по поводу состояния экономики, социальной защиты, медицинского обслуживания, политических свобод».

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