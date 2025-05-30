Мирошник: Решение кризиса на Украине станет политической смертью для европейцев

Разрешение украинского кризиса — это явление, которое грозит стать политической смертью для многих европейцев. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, его цитирует канал «Специально для RT».

«Для многих из них урегулирование украинского кризиса — политическая смерть», — выразил свою точку зрения российский дипломат. По его мнению, если у границ Европы не будет существовать так называемой угрозы, не станет и общественной напряженности. Это рано или поздно приведет к тому, что люди начнут задавать правительствам «неприятные вопросы по поводу состояния экономики, социальной защиты, медицинского обслуживания, политических свобод».