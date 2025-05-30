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16:11, 30 мая 2025МирЭксклюзив

Риск выхода США из переговоров России и Украины оценили

Политолог Дудаков: В США сохраняют надежду, что Россия и Украина договорятся
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа сохраняет надежду на то, что России и Украине удастся договориться об урегулировании конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. Он объяснил, что, пока эта надежда сохраняется, риск выхода США из переговорного процесса минимален.

«Я бы со скепсисом относился к сообщения о том, что США не будут отправлять делегацию на переговоры России и Украины в Стамбуле — ситуация может меняться очень много раз. Даже если делегацию в итоге не отправят, это говорит не о том, что Вашингтон выходит из переговоров, а только о том, что американская сторона услышала наше условие о проведении встреч именно в двустороннем формате», — сказал Дудаков.

По мнению политолога, речи о выходе США из переговорного процесса на данный момент не идет, поскольку в администрации Трампа сохраняют надежду на мирное урегулирование.

«Пока надежда сохраняется, США не выйдут из переговоров. Самое важное сейчас — какое непубличное давление Вашингтон будет оказывать на Киев», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что США не планируют направлять делегацию на переговоры России и Украины, которые могут пройти в Стамбуле 2 июня. Отмечалось также, что Трамп хочет увидеть подвижки в процессе урегулирования на Украине.

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