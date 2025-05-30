Обстановку в курском Теткино назвали напряженной

На направлении Теткино—Новый Путь обстановка напряженная, накаты продолжаются

На направлении Теткино—Новый Путь в Курской области обстановка продолжает оставаться напряженной, Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически без остановки пытаются прорваться в регион мелкими ударами . Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Противник продолжает изнурительные наступательные действия малыми группами пехоты, на ежедневной основе закидывая все новые и новые отряды на различных участках госграницы», — говорится в сообщении.

По последним данным, ВСУ продолжают удерживать очистные сооружения в Теткино и пытаются развивать наступление с севера с целью отрезать населенный пункт от снабжения. Украинские военные, помимо этого, ведут атаки на южной окраине села в района кладбища.

На усиление к ВСУ в районе Рыжевки, как сообщается, прибыло не более трех групп . Противник успел оборудовать позиции и проделать проходы в минно-взрывных заграждениях северо-западнее села.

Вдоль реки Сейм, как констатируют авторы канала, практически образовалась серая зона. Из-за этого оборонять эти районы российские войска без должного снабжения не могут, а украинские военные не могут пробраться через реку под огнем армии России.

26 мая сообщалось, что ВСУ дважды пытались проникнуть в Курскую область на квадроциклах. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заверял, что вся территория региона освобождена от ВСУ.