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23:44, 30 мая 2025Силовые структуры

Обвиненная в мошенничестве московский врач высказалась о самоубийстве сына

Обвиненная в мошенничестве врач Осипова усомнилась в самоубийстве сына
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Заведующая терапевтическим отделением НИИ имени Склифосовского Ирина Осипова высказалась о самоубийстве сына Степана. Об этом сообщается в Telegram-канале MSK1.

По словам медика, ее сын близко к сердцу воспринял новости об уголовном деле против нее и беспокоился о здоровье матери. При этом она подчеркнула, что Степан не мог покончить с собой. Она считает, что сыну «помогли» умереть.

Осипова также сообщила, что приехавший на место гибели следователь не стал осматривать тело Степана на наличие побоев. Также, по ее словам, он издевался над ней, а также угрожал арестом на трое суток. «Даже участковый уже вмешался сказал: "Вы что говорите, это же мать!" Я написала жалобу на имя главы СК Александра Бастрыкина, его [следователя] отстранили», — отметила медик.

Ранее сообщалось, что сын Осиповой погиб. Тело молодого человека нашли накануне, 29 мая, на козырьке подъезда в доме на Трифоновской улице на северо-востоке Москвы, где он жил.

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