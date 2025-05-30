Московский врач спасала людей после «Норд-Оста» и взрывов домов. Теперь ее обвинили в мошенничестве, а ее сын покончил с собой

Погиб сын обвиненной в мошенничестве врача НИИ имени Склифосовского Осиповой

Сын заведующей терапевтическим отделением НИИ имени Склифосовского Ирины Осиповой погиб. Об этом врач, спасавшая людей после «Норд-Оста» и взрывов домов, рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Тело молодого человека нашли накануне, 29 мая, на козырьке подъезда в доме на Трифоновской улице на северо-востоке Москвы, где он жил. Предполагалось, что он свел счеты с жизнью. Однако мать погибшего не поверила в такую версию гибели единственного сына и заявила об убийстве.

Они его убили Ирина Осипова заведующая терапевтическим отделением НИИ имени Склифосовского, мать погибшего

Осипова рассказала о звонках с угрозами

В качестве подтверждения своих слов мать погибшего рассказала, что ее сыну поступали звонки с угрозами. Также, как стало известно «МК», 30-летний мужчина не оставил предсмертной записки. Кроме того, у него были планы как минимум на две недели вперед — 12 июня он вместе с матерью собирался пойти в консерваторию на концерт.

Сейчас, по данным «МК», Осипова добивается того, чтобы получить записи с камер в подъезде дома. По ее мнению, в гибели ее сына виноваты те же люди, что ранее донесли на нее саму.

Фото: Cтанислав Трифонов / «Лента.ру»

Врача обвинили в мошенничестве

Ранее заведующую терапевтическим отделением НИИ Склифосовского обвинили в мошенничестве. Она якобы подделала сертификат о повышении квалификации, который обеспечил ей прибавку к зарплате — 151 тысячу рублей за восемь месяцев.

В июне прошлого года в прокуратуру Мещанского района Москвы от некого гражданина поступило обращение, в котором он указал, что врач представила в отдел кадров НИИ Склифосовского поддельный сертификат о повышении квалификации, а в следующем месяце в отношении Осиповой возбудили уголовное дело. Однако узнала она об этом лишь в октябре. Адвокат терапевта отметил, что его подзащитная при этом была лишена целого ряда процессуальных прав.

При этом сама Осипова еще до возбуждения уголовного дела обращалась в полицию, так как выяснилось, что она стала жертвой мошенников. Терапевт оплатила необходимое обучение, прошла его и тестирование по его результатам, а затем ей выдали сертификат. Однако сайт, на котором было организовано обучение, оказался клоном официального портала дополнительного образования Москвы dpmosk.ru.

Я обратилась в полицию с требованием проверить деятельность сайта, который обманывает людей. Однако мне отказали в возбуждении уголовного дела, так как ситуация показалась им малозначительной Ирина Осипова заведующая терапевтическим отделением НИИ имени Склифосовского, мать погибшего

После этого врач прошла обучение уже на настоящем сайте и получила подлинный сертификат. Кроме того, она утверждает, что вернула институту все деньги, которые ей начисляли по поддельному сертификату. Вскоре ее дело закрыли с формулировкой «в связи с непричастностью к преступлению», а затем вновь открыли.

Осипова считает, что ее дело может быть связано с ее профессиональной позицией — она требовала «чтобы соблюдали законы, чтобы не обижали моих врачей в отделении — правильно оформляли все надбавки и сверхурочные». «И, если надо, не боюсь пойти в Следственный комитет, в суд», — рассказала завотделением. Кроме того, она отказалась работать с врачом, на трудоустройстве которого настаивал один из руководителей, так как специалист был некомпетентен.

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Осипова перенесла инсульт во время допроса

На фоне разбирательства у женщины начались проблемы с сердцем. В один из дней, когда она находилась на приеме в поликлинике, ее увезли на допрос в Мещанский отдел МВД. Там ей стало плохо, и ее адвокат вызвал скорую. Дознаватель обвинил Осипову в симуляции, однако медики госпитализировали врача с диагнозом «инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий». Спустя еще несколько дней дознаватель явился в палату к Осиповой в попытках продолжить допрос. Это возмутило ее адвоката. Он назвал безжалостным отношение правоохранителей к врачу.

После микроинсульта Осипова утратила возможность ходить самостоятельно и сейчас передвигается на инвалидном кресле. На этом сказалась в том числе инвалидность, которая у женщины с детства — гипоплазия тазобедренного и коленного суставов (заболевание скелетно-мышечной системы, характеризующееся контрактурой и деформацией конечностей, недоразвитием суставов и мышц, а также фиброзом). Погибший сын Осиповой переживал за состояние матери.

26 мая в Мещанском районном суде прошло первое судебное заседание по делу врача. Процесс был отложен на 17 июня по просьбе прокурора — для ознакомления с объемным ходатайством защиты. Адвокат Осиповой вновь указал на множественные нарушения следствия по делу.