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14:36, 30 мая 2025Забота о себе

Одна японская привычка оказалась полезна для здоровья

Metro: Интервальная ходьба помогает снизить артериальное давление
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

В социальной сети TikTok стал набирать популярность тренд на так называемую японскую интервальную ходьбу. Об особенностях подсмотренной у японцев привычки пишет издание Metro.

Адепты интервальной ходьбы объясняют ее правила просто: сначала нужно идти быстрым шагом в течение трех минут, затем замедлиться на три минуты. Быстрого темпа должно быть достаточно, чтобы пульс значительно увеличился, а при медленном можно расслабиться и позволить пульсу снизиться.

Упражнение в сети советуют повторять в течение 30 минут. Пользовательница TikTok @paigepaxtonsnyder также предлагает усложнить задание, надевая утяжеленный жилет.

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Исследование, опубликованное Калифорнийским университетом в Дэвисе, доказывает, что интервальная ходьба действительно имеет преимущества: она позволяет сжигать больше жира, помогает снизить артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Американские ученые при этом советуют начинать заниматься с разминки: если приступать к занятию слишком усердно и не разогревшись, можно получить травмы мышц или суставов.

Ранее кардиолог Елизавета Скородумова предупредила, что некоторые диеты опасны для здоровья. По ее словам, чрезмерные ограничения могут привести к дефициту питательных веществ в организме.

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