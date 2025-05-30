Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 30 мая 2025Россия

Опубликованы кадры разрушенной при ударе ВСУ по Курской области больницы

В сеть выложили видео разрушенной при ударе ВСУ по Курской области больницы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В сеть выложили видео разрушенной при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области больницы. Кадры опубликовал Telegram-канал «Медицинская Россия».

На записи видно частично уничтоженное здание медицинского учреждения. Разрушено приемное отделение, утверждает канал.

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в результате удара никто не пострадал — больница недействующая. Сведений о том, каким оружием была осуществлена атака, не приводится. По данным из открытых источников, расстояние от Коренево до российско-украинской границы составляет около 17 километров.

ВСУ продолжают бить по Курской области — одному из приграничных регионов России. Так, 30 мая стало известно об атаке по храму в честь иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость». Московский патриархат сообщил, что обитель получила повреждения в результате падения украинского беспилотника.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На оборонном заводе в Сербии прогремел взрыв. Россия заявляла, что там производят боеприпасы для ВСУ

    Психолог Вероника Степанова оценила внешность Оксаны Самойловой

    На Западе признали конец эпохи глобального доминирования США

    Украинский FPV-дрон атаковал мирного жителя в российском регионе

    Конфликтующая с Трампом страна захотела оказаться под «куполом» США

    Врач предупредила о последствиях чистки кишечника

    На Украине предложили пожизненно сажать за кривой взгляд на военкомов

    В ВСУ призвали не рассчитывать на западные гарантии безопасности

    В России заявили о незамеченной сенсации в вопросе переговоров с Украиной

    Среди джунглей нашли древний город майя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости