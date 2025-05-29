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13:27, 29 мая 2025Россия

ВСУ ударили по приемному отделению российской больницы

Хинштейн: ВСУ ударили по приемному отделению больницы в поселке Коренево
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по приемному отделению больницы в поселке Коренево Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

Он подчеркнул, что инцидент произошел вечером 28 мая. Медучреждение в данный момент недействующее, поэтому пострадавших удалось избежать. Однако его здание оказалось практически разрушено.

Ранее в результате атаки ВСУ на село Теткино Курской области загорелась церковь в соседнем селе Попово-Лежачи. В сети также появилось видео с полыхающим храмом и обрушением части его конструкции.

До этого стало известно, что украинские военные обстреляли Теткино из танков, расположенных в 500 метрах от государственной границы. Как выяснилось, ВСУ выпустили по поселку 15 снарядов.

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