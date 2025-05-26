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23:07, 26 мая 2025Россия

Украинские военные подожгли храм в российском селе

Украинские военные подожгли храм в селе Попово-Лежачи Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) подожгли церковь в селе Попово-Лежачи Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

В этом селе расположена церковь Феодосия Черниговского.

В сети появилось видео, на котором видно, как с пристройки храма падает горящая конструкция. Уточняется, что инцидент произошел во время атаки ВСУ на соседнее село Теткино. Информации о пострадавших нет.

15 мая ВСУ ударили по храму Покрова Богородицы в Теткино, из-за чего он выгорел изнутри. В епархии подчеркнули, что украинские военные нанесли удар целенаправленно.

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