Из-за атаки ВСУ российский храм выгорел изнутри

В Курской области храм выгорел изнутри из-за целенаправленного удара ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по храму в Курской области, из-за чего он выгорел изнутри. Об этом сообщили в курской епархии, передает РИА Новости.

«ВСУ атаковали храм Покрова Богородицы в Теткино Курской области. Храм внутри полностью выгорел, крыша была деревянная, она обгорела, обвалилась», — сообщили в епархии.

Там подчеркнули, что ВСУ нанесли удар целенаправленно. Данных о пострадавших пока нет. Другой информации о ситуации в ведомстве не привели.

В Курской области, по последним данным, пострадали 72 объекта культурного наследия. За начало мая повреждения получила Дмитриевская церковь 1880 года в Хомутовском районе и Феодосийская церковь в Глушковском районе, которая была возведена в 1903 году.