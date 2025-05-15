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13:17, 15 мая 2025Россия

Из-за атаки ВСУ российский храм выгорел изнутри

В Курской области храм выгорел изнутри из-за целенаправленного удара ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по храму в Курской области, из-за чего он выгорел изнутри. Об этом сообщили в курской епархии, передает РИА Новости.

«ВСУ атаковали храм Покрова Богородицы в Теткино Курской области. Храм внутри полностью выгорел, крыша была деревянная, она обгорела, обвалилась», — сообщили в епархии.

Там подчеркнули, что ВСУ нанесли удар целенаправленно. Данных о пострадавших пока нет. Другой информации о ситуации в ведомстве не привели.

В Курской области, по последним данным, пострадали 72 объекта культурного наследия. За начало мая повреждения получила Дмитриевская церковь 1880 года в Хомутовском районе и Феодосийская церковь в Глушковском районе, которая была возведена в 1903 году.

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