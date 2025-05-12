В Курской области 72 объекта культурного наследия пострадали из-за атак ВСУ

В Курской области при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 72 объекта культурного наследия. Об этом сообщил врио заместителя губернатора Артем Демидов в ходе еженедельного заседания регионального правительства. Его трансляция велась во «ВКонтакте».

«К сожалению, мы продолжаем фиксировать объекты культурного наследия, которые страдают, разрушаются в результате преступных действий Вооруженных сил Украины. Так, на прошлой неделе повреждены два объекта культурного наследия», — сообщил он.

По данным Демидова, за последнюю неделю повреждения получила Дмитриевская церковь 1880 года в Хомутовском районе Курской области и Феодосийская церковь в Глушковском районе, которая была возведена в 1903 году.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил ВСУ в разрушении объектов культурного наследия в Курской области. Он рассказал о доложенной ему ситуации, когда несколько десятков снарядов ВСУ попали в одну из церквей после того, как противник вынужден был бежать из населенного пункта.