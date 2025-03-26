Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:33, 26 марта 2025Россия

Путин обвинил ВСУ в разрушении объектов культурного наследия в Курской области

Путин: ВСУ разрушают церкви и объекты культурного наследия в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские солдаты, покидая Курскую область, разрушают среди прочего церкви и объекты культурного наследия. Об этом сообщает ТАСС.

«Совсем недавно, мне военные докладывали, несколько десятков снарядов положили в одну из церквей, после того как вынуждены были бежать из населенного пункта», — сказал российский лидер. По его словам, восстановление объектов необходимо рассмотреть отдельно.

Ранее Путин назвал всех военных Вооруженных сил Украины и наемников, участвующих в боях в Курской области, террористами.

19 марта Путин заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ завершают разгром украинской группировки, которая находится в Курской области. Он также отметил, что российские войска провели в регионе несколько разгромных операций.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США утвердили список энергообъектов, по которым нельзя наносить удары. Мораторий будет действовать в течение 30 дней

    Российский командир раскрыл подробности зачистки Суджи после операции «Поток»

    В США назвали главный козырь России

    Марочко сообщил о продвижении российских войск в ДНР

    Россиянам рассказали об уязвимости банковских приложений

    Путин обвинил ВСУ в разрушении объектов культурного наследия в Курской области

    Никита Михалков выступил против возвращения уехавших из России артистов

    Двухлетний мальчик оказался за рулем машины и погубил двух братьев

    Apple потратит еще миллиард долларов на ИИ

    Автоэксперт назвал обязательную процедуру весной помимо замены шин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше