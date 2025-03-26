Путин обвинил ВСУ в разрушении объектов культурного наследия в Курской области

Путин: ВСУ разрушают церкви и объекты культурного наследия в Курской области

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские солдаты, покидая Курскую область, разрушают среди прочего церкви и объекты культурного наследия. Об этом сообщает ТАСС.

«Совсем недавно, мне военные докладывали, несколько десятков снарядов положили в одну из церквей, после того как вынуждены были бежать из населенного пункта», — сказал российский лидер. По его словам, восстановление объектов необходимо рассмотреть отдельно.

Ранее Путин назвал всех военных Вооруженных сил Украины и наемников, участвующих в боях в Курской области, террористами.

19 марта Путин заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ завершают разгром украинской группировки, которая находится в Курской области. Он также отметил, что российские войска провели в регионе несколько разгромных операций.