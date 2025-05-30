Организаторы концерта Киркорова высказались о грозящем им крупном штрафе

Директор БКЗ «Октябрьский»: Киркоров был в хорошем состоянии после концерта

Директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович прокомментировала новость о том, что площадке грозит штраф до 800 тысяч рублей из-за нарушения мер безопасности, после того, как народный артист России Филипп Киркоров получил ожог в ходе концерта. Ее цитирует «Абзац».

«Я слышала об этом, но не хочу комментировать эту тему. Филипп Бедросович уезжал от нас в хорошем настроении и в хорошем состоянии», — заявила она.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что концертную площадку, где проходил концерт Филиппа Киркорова, в ходе которого он получил ожог, могут оштрафовать. Во время выступления фейерверки на руках артиста сработали некорректно.