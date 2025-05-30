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09:32, 30 мая 2025Культура

Организаторы концерта Киркорова высказались о грозящем им крупном штрафе

Директор БКЗ «Октябрьский»: Киркоров был в хорошем состоянии после концерта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович прокомментировала новость о том, что площадке грозит штраф до 800 тысяч рублей из-за нарушения мер безопасности, после того, как народный артист России Филипп Киркоров получил ожог в ходе концерта. Ее цитирует «Абзац».

«Я слышала об этом, но не хочу комментировать эту тему. Филипп Бедросович уезжал от нас в хорошем настроении и в хорошем состоянии», — заявила она.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что концертную площадку, где проходил концерт Филиппа Киркорова, в ходе которого он получил ожог, могут оштрафовать. Во время выступления фейерверки на руках артиста сработали некорректно.

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