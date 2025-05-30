Перепалка между женщинами на пароме на Бали закончилась пощечиной и попала на видео

Австралийские туристки на пароме на Бали устроили перепалку, которая закончилась пощечиной. Конфликт попал на видео, его публикует Daily Mail.
Автор ролика сообщила, что семья австралийцев попросила ее поменяться местами и разозлилась из-за отказа. «Их дочь ударила меня по лицу, сломала мне солнцезащитные очки и сказала заткнуться, иначе она снова даст мне пощечину», — пожаловалась женщина.
В итоге персонал вмешался в ссору и переместил австралийцев на верхнюю палубу. Потерпевшая добавила, что потребовала у отца семьи решить вопрос с полицией, однако по прибытии туристы сразу скрылись из вида.
Ранее в Дублине психически больной мужчина без причины напал на туристку. Он ударил ее кулаком по лицу и бросил истекать кровью.