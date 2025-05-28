Психически больной мужчина ударил туристку кулаком и бросил ее истекать кровью

Irish Independent: Психически больной мужчина ударил туристку кулаком в Дублине

В центре Дублина мужчина напал на туристку и бросил ее истекать кровью. Подробности приводит издание Irish Independent.

Днем 23 мая 33-летний Кевин Клецандер без предупреждения ударил женщину кулаком по лицу и спокойно ушел с места происшествия. Пострадавшая получила рассечение в области виска, синяки и отек глаза. Уточняется, что злоумышленник психически болен.

По данным полиции, нападение так шокировало иностранку, что она не смогла продолжить запланированную туристическую программу. Женщина до сих пор испытывает стресс и опасается, что на лице останутся шрамы.

После инцидента Клецандер сам явился в полицейский участок и признал вину, хотя во время допроса не выразил раскаяния. Суд отказал ему в освобождении под залог, следующее заседание по делу назначили на 29 мая.

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