Песков рассказал о деталях меморандума России по Украине

Песков: Детали меморандума России по Украине обнародоваться не будут

Детали меморандума России по урегулированию на Украине обнародоваться не будут. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Разумеется, ничего обнародоваться не будет, это не может быть обнародовано», — заявил Песков. Других подробностей пресс-секретарь президента России не привел.

28 мая министр обороны Украины Рустем Умеров передал главе российской делегации Владимиру Мединскому документ, отражающий позицию Киева по завершению конфликта. Одним из пунктов является готовность Украины к полному прекращению огня.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что 2 июня Россия готова провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле. Там, отмечает дипломат, российская сторона собирается предоставить украинской делегации меморандум об урегулировании конфликта.