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06:01, 30 мая 2025Мир

Подгузник на голову надел президенту МОК пранкер

Пранкер надел на голову президенту МОК Томасу Баху подгузник
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Томас Бах

Томас Бах. Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Пранкер надел на голову президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху подгузник на голову.
Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Неизвестный, как видно на кадрах, подошел со спины к сидевшему в ресторане Баху и надел ему на голову подгузник. Бах посмотрел на пранкера, а затем тот снял подгузник и ушел.

Уточняется, что видео инцидента стало популярным в украинских соцсетях. Где именно было снято видео — неизвестно.

Ранее президент Международного олимпийского комитета «https://lenta.ru/news/2025/03/17/glava-mok-ne-uvidel-peremen-v-otnosheniyah-s-rossiey/» о возвращении российских спортсменов на международные турниры. Он заявил, что не видит перемен в отношениях с Россией: «Условия восстановления очень ясны: они должны следовать правилам».

До этого президент Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта Михаил Дегтярев назвал причины для восстановления ОКР в правах.

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