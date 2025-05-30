Подгузник на голову надел президенту МОК пранкер

Пранкер надел на голову президенту МОК Томасу Баху подгузник

Пранкер надел на голову президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху подгузник на голову.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Неизвестный, как видно на кадрах, подошел со спины к сидевшему в ресторане Баху и надел ему на голову подгузник. Бах посмотрел на пранкера, а затем тот снял подгузник и ушел.

Уточняется, что видео инцидента стало популярным в украинских соцсетях. Где именно было снято видео — неизвестно.

Ранее президент Международного олимпийского комитета «https://lenta.ru/news/2025/03/17/glava-mok-ne-uvidel-peremen-v-otnosheniyah-s-rossiey/» о возвращении российских спортсменов на международные турниры. Он заявил, что не видит перемен в отношениях с Россией: «Условия восстановления очень ясны: они должны следовать правилам».

До этого президент Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта Михаил Дегтярев назвал причины для восстановления ОКР в правах.