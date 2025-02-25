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17:38, 25 февраля 2025Спорт

В России назвали причины для восстановления ОКР в правах

Министр спорта Дегтярев заявил, что причин для отстранения ОКР больше нет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал причины для восстановления ОКР в правах. Его слова приводит РИА Новости.

Дегтярев заявил, что региональные олимпийские советы больше не являются членами ОКР, а значит причин для отстранения больше нет. Он подчеркнул, что отправил письмо о восстановлении ОКР в Международный олимпийский комитет (МОК), а также требование допустить российских олимпийцев до отбора — во все зимние международные федерации.

Ранее Дегтярев сообщил о работе с МОК. Он объяснил, что с международными организациями надо вести диалог в юридическом ключе.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

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