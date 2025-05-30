Помочившейся на паспорт России оказалась вебкам-модель

В Петербурге арестовали блогершу, снявшую видео с надругательством над паспортом

В Петербурге суд арестовал блогершу Ольгу Брынцеву, которая сняла и выложила видео с подругой, помочившейся на паспорт РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы города.

Брынцева подозревается по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Она будет находиться под стражей до 28 июля. По данным ведомства, 28 мая блогерша на автобусной остановке вступила в сговор с коллегой. Она сняла ролик, на котором ее подруга помочилась на свой паспорт. Девушки опубликовали видео в Telegram.

Снявшая треш-ролик блогерша оказалась порноактрисой, а надругавшаяся над паспортом — вебкам-моделью, уточняет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Ранее полицейские задержали 22-летнюю девушку за циничные действия по отношению к государственной символике и умышленное повреждение своего паспорта. На блогершу обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.