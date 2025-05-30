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15:40, 30 мая 2025Силовые структуры

Подругу подтиравшейся паспортом России девушки связали с порноиндустрией

Выложившая видео с подтиравшейся паспортом РФ подругой оказалась порноактрисой
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Помочившейся на паспорт России оказалась вебкам-модель

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Ольга Брынцева, которая сняла и выложила в сеть видео с подтиравшейся паспортом РФ подругой, оказалась порноактрисой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, 22-летняя девушка зарабатывала на порноконтенте и продавала доступ к откровенным роликам со своим участием за деньги. Ее подруга, в свою очередь, работала вебкам-моделью.

Девушки вступили в сговор 28 мая и сняли ролик неподалеку от станции метро «Площадь Александра Невского» в Санкт-Петербурге. Треш-видео было опубликовано в Telegram. После этого в отношении них возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, а в отношении участницы ролика — еще и по статье о надругательстве над гербом или флагом.

Сейчас они обе находятся в СИЗО.

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