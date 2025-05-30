Появилось видео с похорон подростков после резни на вечеринке в Байкальске

В Байкальске похоронили трех подростков после резни на вечеринке

В Байкальске Иркутской области похоронили трех подростков после резни на вечеринке. Церемония прощания со школьниками попала на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На представленном ролике видны люди, которые столпились у входа в церковь, где проходила панихида. Затем гробы с несовершеннолетними загрузили в машины.

По данным издания «ИрСити», в Свято-Троицком храме в микрорайоне Южном простились с 16-летней девушкой и двумя мальчиками 14 и 15 лет. Люди, которым не хватило места в храме, ждали на улице, стоя небольшими группами в молчании. Одной их девушек на выходе из храма стало плохо, ее унесли на руках в сопровождении врача.

Удалось выяснить, что еще одного участника вечеринки похоронят 2 июня. Празднование Дня защиты детей 1 июня в Байкальске отменили.

До этого одного из школьников, выживших в устроенной другим подростком резне на вечеринке в Байкальске Иркутской области, ввели в кому.

Ранее стало известно, что 17-летний подросток — участник вечеринки хотел вступить в интимную связь с именинницей. Девочка ответила ему отказом. Юноша рассвирепел, его пытались успокоить сверстники, находившиеся в доме.

Позже отвергнутый старшеклассник взял канцелярский нож и напал с ним на товарищей. Четверым несовершеннолетним он нанес смертельные раны, еще четверо попали в больницу. После юноша поджег дом, сам он не спасся из огня.