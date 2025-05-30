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12:25, 30 мая 2025МирЭксклюзив

Предсказан сценарий перезагрузки отношений России и США

Политолог Топорнин: Перезагрузка отношений России и США возможна
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Jason Reed / Reuters

Перезагрузка отношений России и США может предполагать нормализацию по всем направлениям сотрудничества, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Николай Топорнин. В первую очередь, по его словам, речь может идти об экономическом сотрудничестве.

«У США очень обширный санкционный список, там и физические, и юридические лица, к экспорту запрещены большие группы товаров, почти вся электроника, финансовые отношения тоже осложнены. Банки — под санкциями, нет прямых авиасообщений, нормальной работы консульств, гуманитарные контакты прерваны, туристических обменов нет. И так можно продолжать до бесконечности», — заметил Топорнин.

Политолог напомнил, что у России и США сегодня практически отсутствуют двусторонние многоформатные отношения. Все, по его словам, сводится к политическому диалогу и контактам по дипломатической линии. Президент США Дональд Трамп, как считает Топорнин, напротив, заинтересован в извлечении максимальной прибыли из двусторонних отношений, что предполагает необходимость перезагрузки.

«Наверное, он думает, что неплохо было бы американским компаниям вернуться на российский рынок и заработать. Может, предложит какой-то инфраструктурный проект энергосфере. Трамп уже говорил, что готов взять в аренду "Северный поток", чтобы транспортировать по нему российский газ. Так что, конечно, у американского лидера есть коммерческие интересы, связанные с Россией. Он видит много возможностей. Но пока все натыкается на сложное урегулирование украинского конфликта», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее сообщалось, что Трамп не оказывает большое давление на Москву, поскольку хочет перезагрузки российско-американских отношений больше, чем мира на Украине. Об этом заявило издание Politico со ссылкой на источники.

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