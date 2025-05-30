Призывавшую к браку с бойцами СВО ради денег риелтора устроили работать уборщицей

Советовавшая брак с бойцами СВО ради денег риелтор Орлова работает уборщицей

Риелтора Марину Орлову, призывавшую к браку с бойцами специальной военной операции (СВО) ради денег, в качестве наказания устроили работать уборщицей. Об этом сообщило управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Томской области в Telegram.

Ранее Орлова, отвечая в одном из подкастов на вопрос, где женщине старше 30 лет взять денег на квартиру, посоветовала россиянкам выходить замуж за участников СВО. Получение восьми миллионов за невернувшихся бойцов она назвала «рабочей схемой», к которой прибегают многие вдовы.

В ФССП напомнили, что после поднявшегося общественного резонанса женщину осудили по административной статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства, назначив ей наказание в виде 80 часов обязательных работ. В настоящее время она уже приступила к своим обязанностями и по четыре часа в день трудится уборщицей на одном из муниципальных предприятий Томска.

О «черных вдовах», которые охотятся за посмертными выплатами военнослужащих, «Ленте.ру» также рассказали российские бойцы из зоны СВО. По их словам, есть женщины, успевшие за время боевых действий трижды выйти замуж за штурмовиков.

Кроме того, в апреле сообщалось, что психологи выявили у таких россиянок глубокую деформацию личности. Специалисты считают, что «серийные охотницы на солдат» нуждаются в экстренной помощи из-за серьезных психологических проблем морально-этического характера.