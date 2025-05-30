Раскрыты неожиданные подробности о неандертальцах

Archaeol Anthropol Sci: Обнаружен самый древний отпечаток пальца неандертальца

На юге Испании археологи обнаружили, возможно, самый древний в мире отпечаток человеческого пальца. Его оставил неандерталец около 43 тысяч лет назад, аккуратно нанеся точку охры в центр гладкого камешка. Необычную находку сделали в 2022 году в укрытии Сан-Ласаро, а подробности исследования недавно опубликовали в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Камень, по мнению исследователей, не использовался в быту и не имел практической функции. Он мог быть выбран из-за своей формы, напоминающей человеческое лицо: отпечаток пальца попал точно в центр, между двумя верхними вмятинами и одной нижней, словно отмечая нос. Археологи считают, что это могло быть символическое изображение — одна из самых ранних форм портативного искусства.

Авторы подчеркивают: след охры явно нанесен намеренно — это не размазанная капля, а четкий отпечаток кончика пальца, смоченного в пигменте. Такая осознанность действия указывает на наличие воображения и символического мышления у неандертальцев, которое долгое время недооценивалось.

Ранее ученые выяснили, что неандертальцы были вовсе не примитивны. Исследования в пещере Абрик-Писарро показали, что они умело адаптировались к суровым условиям, охотились не только на крупных, но и на мелких животных, использовали разнообразные орудия и эффективно обживали пространство.