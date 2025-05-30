Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:55, 30 мая 2025Наука и техника

Раскрыты неожиданные подробности о неандертальцах

Archaeol Anthropol Sci: Обнаружен самый древний отпечаток пальца неандертальца
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

На юге Испании археологи обнаружили, возможно, самый древний в мире отпечаток человеческого пальца. Его оставил неандерталец около 43 тысяч лет назад, аккуратно нанеся точку охры в центр гладкого камешка. Необычную находку сделали в 2022 году в укрытии Сан-Ласаро, а подробности исследования недавно опубликовали в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Камень, по мнению исследователей, не использовался в быту и не имел практической функции. Он мог быть выбран из-за своей формы, напоминающей человеческое лицо: отпечаток пальца попал точно в центр, между двумя верхними вмятинами и одной нижней, словно отмечая нос. Археологи считают, что это могло быть символическое изображение — одна из самых ранних форм портативного искусства.

Авторы подчеркивают: след охры явно нанесен намеренно — это не размазанная капля, а четкий отпечаток кончика пальца, смоченного в пигменте. Такая осознанность действия указывает на наличие воображения и символического мышления у неандертальцев, которое долгое время недооценивалось.

Ранее ученые выяснили, что неандертальцы были вовсе не примитивны. Исследования в пещере Абрик-Писарро показали, что они умело адаптировались к суровым условиям, охотились не только на крупных, но и на мелких животных, использовали разнообразные орудия и эффективно обживали пространство.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США накажут сами себя». Трамп пригрозил России санкциями. Каким может быть новый удар Вашингтона?

    Российская певица выбила передние зубы на концерте

    В МЧС задумали оповещать россиян об опасностях через домофоны

    На Западе заявили о срыве Россией планов по отправке европейских военных на Украину

    Россияне стали отказываться от летнего отдыха в Анапе из-за новой проблемы

    В России отреагировали на желание Украины заранее ознакомиться с меморандумом Москвы

    65-летняя российская певица оказалась популярнее SHAMAN и Ольги Бузовой

    На Украине усомнились в эффективности санкций ЕС против России

    Китайские автомобили заполонили рынок Европы

    Ушедший в армию актер Калюжный будет служить в элитном полку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости