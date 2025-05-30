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09:30, 30 мая 2025Бывший СССР

Родственники солдат ВСУ обеспокоились числом пропавших без вести

РИА Новости: Родственники солдат ВСУ обеспокоены числом пропавших в приграничье
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Родственники бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) обеспокоены числом пропавших без вести в Курской и Белгородской областях, а также в Сумской области. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

«Родственники погибших военнослужащих ВСУ ошеломлены количеством пропавших без вести, которые, по их данным воевали, в Сумской области и непосредственно на границе в Белгородской и Курской областях», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, реальные цифры пропавших без вести солдат ВСУ в разы больше официальных данных. Уточняется, что родные пропавших в приграничье не могут получить какие-либо сведения о них.

Ранее украинский военнопленный рассказал о потерях украинских войск в Белгородской области. По его словам, при попытке зайти в село Поповка, ни один военнослужащий не вернулся.

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