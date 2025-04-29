ТАСС: Военнопленный ВСУ Гетрик рассказал о потерях в Белгородской области

Те украинские военные, которые пытались зайти в село Поповка Белгородской области, не вернулись назад. О потерях сообщил украинский военнопленный Гетрик, передает ТАСС.

По словам военнопленного, его подразделению был дан приказ сидеть в окопе, выждать и докладывать обстановку. Он рассказал, что необходимо было следить за выходом Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Поповки.

«По истечении времени никто не вышел, в течение суток. Начался очень сильный артиллерийский обстрел», — сообщил Гетрик.

Ранее украинский боец с позывным Борзый, взятый в плен и вступивший в батальон имени Максима Кривоноса, рассказал об отношении ВСУ к солдатам. Он подчеркнул, что неуважение со стороны украинского командования стало причиной его решения перейти на сторону России.

