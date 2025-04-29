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10:26, 29 апреля 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о потерях ВСУ в Белгородской области

ТАСС: Военнопленный ВСУ Гетрик рассказал о потерях в Белгородской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Те украинские военные, которые пытались зайти в село Поповка Белгородской области, не вернулись назад. О потерях сообщил украинский военнопленный Гетрик, передает ТАСС.

По словам военнопленного, его подразделению был дан приказ сидеть в окопе, выждать и докладывать обстановку. Он рассказал, что необходимо было следить за выходом Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Поповки.

«По истечении времени никто не вышел, в течение суток. Начался очень сильный артиллерийский обстрел», — сообщил Гетрик.

Ранее украинский боец с позывным Борзый, взятый в плен и вступивший в батальон имени Максима Кривоноса, рассказал об отношении ВСУ к солдатам. Он подчеркнул, что неуважение со стороны украинского командования стало причиной его решения перейти на сторону России.

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