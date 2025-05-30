Рособрнадзор раскрыл число удаленных с ЕГЭ школьников

Рособрнадзор: Больше 200 школьников удалили с ЕГЭ за первые два дня

Больше 200 школьников удалили с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за первые два дня. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводит РИА Новости.

«По итогам первых двух дней экзамена удалили с экзаменов свыше 200 человек, 70 человек из них — за использование средств связи, к сожалению», — пояснил он.

До этого Музаев заявил, что школьники, сдающие ЕГЭ, из года в год жалуются на сложность экзаменационных заданий. Он также выразил надежду, что в этом году школьники, как и в прошлом, будут писать, что справились с экзаменом и получили высокие баллы, несмотря на сложность заданий.

Итоговые экзамены стартовали 23 мая 2025 года. В первый день школьники сдавали ЕГЭ по истории, литературе и химии. В Рособрнадзор уже поступили жалобы, в результате одной из которых ведомство запретило проводить экзамен в аудиториях, где ученики во время написания экзамена должны сидеть за круглыми столами.